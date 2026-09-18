Информация ограниченного доступа

Владельцы автосервисов раскритиковали идею ограничить доступ к каталогам запчастей. Опрошенные “Ъ FM” участники рынка считают, что это навредит конкуренции и снизит качество обслуживания. Ранее Российская ассоциация автомобильных дилеров направила в Роспотребнадзор предложение дифференцировать доступ к инструкциям и справочникам технической информации в зависимости от оснащенности станций ТО. Станет ли автолюбителям сложнее найти мастерскую для ремонта?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В июле 2026-го поправками к закону о защите прав потребителей законодатели обязали производителей передавать техническую информацию не только официальным дилерам, но и всем частным техцентрам, даже в статусе ИП. Кроме того, компании должны поддерживать актуальность информации по модификациям еще в течение 10 лет после прекращения их выпуска. Закон вступит в силу в марте 2027 года. Сейчас правительство готовит проект, регулирующий предоставление этой документации, и именно его дилеры предлагают ужесточить.

Они мотивируют ограничение доступа к каталогам для частных мастерских тем, что инвестиции в заключение партнерских контрактов с производителем очень значительны, а значит, официалы должны иметь преимущество в обслуживании таких машин. При этом сейчас они нередко испытывают проблемы с поставкой запчастей для марок из своего портфеля, заметил генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский:

«Официальные импортеры не могут обеспечить своевременность поставки запасных частей. Дилеры вынуждены искать их где-то на рынке, чтобы у клиента не было повода воспользоваться законом о защите прав потребителей, обратиться в суд и, соответственно, получить от дилера какую-то компенсацию. Что касается новых правил, то конкуренция порождает для клиента более комфортное ценообразование и более прозрачные условия в части доступа к базам по технологии ремонта либо электронным каталогам запасных частей. Я считаю, что здесь должен выбирать сам дистрибутор».

Российская ассоциация автодилеров предлагает также регламентировать гарантийный ремонт новых машин. Автовладельцам хотят оставить возможность обслуживания только в дилерских и уполномоченных изготовителем техцентрах. По данным «Автостата», сейчас в России продаются машины 123 различных брендов, всего около 900 моделей. Организовать всем даже стандартное ТО только у официальных дилеров проблематично. К тому же это может снизить качество ремонта, считает технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов:

«Закрывать доступ к каталогам деталей и технологиям ремонта нельзя. Это не привилегия какого-то отдельного дилера или бренда, а обязательное условие безопасного обслуживания автотранспорта в нашей стране.

Нужны единые правила. Если сервис квалифицирован, у него есть сертификат соответствия и все необходимое оборудование, он соблюдает технологию и несет гарантию перед клиентом, то спокойно может получать доступ к данной информации. Он также приобретает этот доступ за определенные деньги у поставщиков, оказывая услугу клиенту в рамках абсолютно здоровой конкуренции, а не в условии того, что кто-то получил на это монополию».

Однако есть еще и несколько десятков брендов, ушедших из России. Эти машины требуют еще больше ремонтных работ. С 2022 года техцентрам и так приходится обслуживать автомобили, получая обновления, каталоги и детали с помощью серых схем, поэтому небольшие частные мастерские не исчезнут, уверен глава Союза автосервисов Юрий Валько:

«Большинство автосервисов в России легальны. Получив ОКВЭД 45.20, техцентр имеет право заниматься ремонтом и обслуживанием автомобилей. Никакой дилер не вправе запретить это. Закон, который сейчас предлагает дилерское сообщество, не пройдет, это точно, потому что он идет вразрез с поправками к закону о защите прав потребителей. Мы все должны обладать информацией о том, как устроен автомобиль, если занимаемся его ремонтом. Это же средство повышенной опасности».

По данным «Контур Фокус», сейчас в России насчитывается 123 тыс. организаций, занимающихся техобслуживанием и ремонтом автомобилей. За четыре года этот рынок вырос на четверть.

Юлия Савина