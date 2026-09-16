МВД предупредило о схеме кражи аккаунта под предлогом получения игровой валюты

Мошенники начали похищать аккаунты в мессенджерах под предлогом получения игровой валюты. О новой схеме рассказали в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

По данным ведомства, злоумышленники публикуют на YouTube короткие видео и предлагают бесплатно получить игровую валюту. В профиле автора ролика они оставляют ссылки на фишинговые сайты. Перешедшего по ним пользователя просят выбрать мессенджер для авторизации, интересующую игру и принять участие в розыгрыше виртуальных монет для нее. Затем игрок должен указать номер телефона и ввести код из СМС для получения приза.

В МВД пояснили, что так киберпреступники получают доступ к учетной записи человека и могут использовать аккаунт для рассылки сообщений его контактам, вовлекая других людей в свои схемы. В ведомстве регулярно сообщают о новых схемах мошенников, которые стали использовать комбинированные атаки на россиян. В частности, злоумышленники внедряют схему обмана родителей подростков с банковскими картами и рассылают «письма из ФНС» с требованием исправить налоговую декларацию.