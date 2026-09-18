Посол России Степанов: Канада не может участвовать в урегулировании по Украине
Канада не может претендовать на роль в мирном процессе по Украине, убежден посол России в Оттаве Олег Степанов. По его мнению, единственным правильным шагом канадских властей был бы призыв к капитуляции Украины.
Посол России в Оттаве Олег Степанов
Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде
В интервью «РИА Новости» посла спросили, может ли Канада претендовать на роль участника урегулирования военного конфликта. «Претендовать не может»,— ответил господин Степанов.
Канада вместе с США и странами Европы осудила военную операцию РФ на Украине и ввела антироссийские санкции, которые неоднократно расширялись. В частности, в июне 2026-го канадское правительство ввело ограничения против семи физических и 34 юридических лиц из России. В санкционный список попали Московская биржа и СПБ Биржа, а также 120 судов, которые связывают с российским «теневым флотом».
Для переговорной роли важна не только готовность участвовать, но и восприятие стороны как равноудаленной. По мнению посла России, государство воспринимается как нейтральное лишь в том случае, если оно ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам конфликта; на этом фоне Канада выступает политическим и военным партнером Украины, а не посредником.
Такую позицию закрепляют практические договоренности. В сентябре 2026 года соглашение предусматривало поставку Киеву ракет-перехватчиков для ПВО стоимостью 350 млн канадских долларов ($253,4 млн), совместные оборонные проекты и локализацию производства оружия в Канаде и на Украине; кроме того, была подписана декларация о столетнем партнерстве в сфере обороны и безопасности, приуроченная к первому визиту Владимира Зеленского в Канаду после прихода к власти премьер-министра Марка Карни.
Роль Оттавы формировалась не только последними соглашениями: в 2022 году Канада предоставила Украине кредит на 500 млн канадских долларов ($392,5 млн) и поставила летальное оружие, а к сентябрю 2026 года ее называли главным лоббистом Украины на Западе. С этой точки зрения претензии российской стороны относятся не к самому факту участия Канады в обсуждениях, а к несовместимости такого участия с требованием равноудаленности.