Канада не может претендовать на роль в мирном процессе по Украине, убежден посол России в Оттаве Олег Степанов. По его мнению, единственным правильным шагом канадских властей был бы призыв к капитуляции Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Оттаве Олег Степанов

Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде Посол России в Оттаве Олег Степанов

Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде

В интервью «РИА Новости» посла спросили, может ли Канада претендовать на роль участника урегулирования военного конфликта. «Претендовать не может»,— ответил господин Степанов.

Канада вместе с США и странами Европы осудила военную операцию РФ на Украине и ввела антироссийские санкции, которые неоднократно расширялись. В частности, в июне 2026-го канадское правительство ввело ограничения против семи физических и 34 юридических лиц из России. В санкционный список попали Московская биржа и СПБ Биржа, а также 120 судов, которые связывают с российским «теневым флотом».