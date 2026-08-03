В Воронеже никто не захотел застраивать гектар в микрорайоне ВАИ за 12,4 млн

Не состоялся аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 0,93 га в районе переулка Отличников в микрорайоне ВАИ в Воронеже. Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 12,35 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Новые торги пока не объявлены.

Договор на КРТ рассчитан на срок до 1 июня 2033 года. В течение трех месяцев с даты подписания документа победителю торгов нужно было подготовить проект планировки территории и направить его заказчику. В течение 30 дней с момента его утверждения — возместить региональному фонду капремонта затраты на обновление имущества пяти многоквартирных домов (МКД) на территории под КРТ в размере 36,5 тыс. руб. Это связано с необходимостью снести эти здания, их общая площадь составляет 2,4 тыс. кв. м. Расселение жильцов предусмотрено за счет инвестора.

На месте малоэтажных МКД требуется возвести многоэтажные высотой не более 14 этажей. Объем новой жилой застройки должен составить 18,2 тыс. кв. м. В ней смогут поселиться порядка 600 человек, для них, согласно региональным градостроительным нормативам, необходимо чуть больше 200 парковочных мест. За счет застройщика здесь могут появиться наземные и подземные стоянки, а также может быть благоустроен «Бульвар Отличников».

О планах реализации проекта КРТ в переулке Отличников в правительстве Воронежской области сообщили в октябре 2025 года. В марте 2026 года администрация облцентра решила выставить соответствующее право на торги.

Алина Морозова