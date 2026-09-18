В МВД описали алгоритм действий родителей в случае угроз ребенку

Родители, чьи дети стали жертвами угроз или шантажа, должны не замалчивать случившееся, а незамедлительно обращаться в полицию. Об этом сообщил начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете управления по борьбе с киберпреступностью МВД России Антон Растащенов.

По словам господина Растащенова, заявление следует подать в территориальный отдел полиции по месту жительства или прописки ребенка. В обращении необходимо подробно описать все обстоятельства инцидента и приложить сохраненные материалы, которые могут послужить доказательствами, передает ТАСС.

Особое внимание следует уделить сохранению переписки, если контакт происходил через интернет, социальные сети или мессенджеры. Важно не удалять чат, где поступали угрозы. Кроме того, нужно зафиксировать номера телефонов, с которых поступали звонки, и адреса электронной почты злоумышленников.

Если ребенок перевел деньги по требованию мошенников, необходимо сохранить банковские реквизиты, дату и время операций. Чем больше собранной информации, тем выше шансы на раскрытие преступления и установление виновных.

В МВД подчеркнули, что игнорировать подобные инциденты недопустимо, поскольку, запугав одного ребенка, преступники переходят к другим. При этом содействие следствию может помочь избежать уголовной ответственности для жертв мошеннических схем, связанных с дропперством.