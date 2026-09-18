Глобальный апокалипсис и 100-летняя война: Марин Ле Пен сделала ряд шокирующих заявлений по теме Украины. По мнению лидера французских ультраправых, если в ближайшее время не найти выхода, конфликт рискует обернуться печальными последствиями. Особой реакции на эти слова со стороны, в частности, руководства США и ЕС не последовало. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что у европейских правых нет четких планов по достижению мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Марин Ле Пен решила опровергнуть обвинения в том, что является «рукой Кремля» и намерена бросить Украину в случае прихода к власти в 2027 году. Ранее партийный соратник лидера французских ультраправых Луи Альо заявил о планах полностью перекрыть Киеву поддержку в случае победы на выборах. Ле Пен смягчила формулировки.

По ее словам, дело исключительно в том, что денег нет. Ответственное правительство должно в первую очередь о французах думать. Пятая республика при Ле Пен или ее соратниках продолжит обучать украинских солдат и даже поставлять оборонительное вооружение, но напрямую финансировать союзника не получится.

Далее политик сделала ряд очень мрачных прогнозов. В частности, вступление НАТО в конфликт на востоке неминуемо приведет к настоящей третьей мировой. Если же все оставить, как есть, мир станет свидетелем затяжной, даже 100-летней войны. Что же делать? Всех мирить. В этом позиции Ле Пен совпадают с подходами Дональда Трампа и немецкой коллеги из «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. Нужно провести большую мирную конференцию: пригласить Россию, Китай и страны Глобального Юга, всех выслушать и в итоге найти консенсус.

Собственно, к чему все это? Можно сделать вывод, что никакого прорывного плана по поводу Украины у европейских правых и ультраправых нет и, видимо, в ближайшее время и не появится. Сколько всяких разных конференций уже было. В конце концов, есть ООН и ее многочисленные институты, которые также ничего не могут предложить.

Полностью прекратить поддерживать Киев ни правые, ни левые не смогут. В первую очередь из-за того, что не все в Старом Свете такой подход одобряют так же, как и немедленный разворот к России.

Придется в любом случае искать компромиссы. А это грозит разочарованием сторонников, что, в свою очередь, чревато падением рейтингов. Попытки резко сломать систему приведут к еще худшему результату. А вот, что касается 100-летней и мировой войн, то такой прогноз ближе к истине. Проблема в том, что раскол в мире продолжается, и преодолеть его не получается. Возможно, горячей фазы и удастся избежать, но добиться согласия между сторонами конфликта вряд ли.

Однако самое интересное заключается в том, что апокалиптические прогнозы стали настолько привычным делом, что по большому счету никого и не пугают. Это примета времени. Факты говорят о том, что для европейских элит Ле Пен, Вайдель и Трамп страшнее 100-летней войны. И теперь главный вопрос — насколько эти самые элиты способны к переменам? Возможно, что нет. И тогда появятся новые лидеры, например, Польша, Швеция и другие. Похоже, что глобальной трансформации нам точно не избежать.

Дмитрий Дризе