В ЛНР явка на досрочном голосовании на выборах в Госдуму составила 20%

В досрочном голосовании на выборах депутатов Госдуму в Луганской народной республике (ЛНР) поучаствовали 20,36% зарегистрированных избирателей. Об этом рассказала председатель регизбиркома Марианна Сумская на брифинге.

Всего по механизму досрочного голосования в регионе работали 68 избиркомов в районах, приближенных к линии боевого столкновения, сообщила госпожа Сумская. За выборами следили более 1 тыс. наблюдателей. Из них 258 — наблюдатели от «Единой России», 10 — от «Справедливой России», а остальные — от Общественной палаты России.

Основной этап голосования пройдет с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование проводится в труднодоступных, а также граничащих с Украиной регионах. В ЛНР оно прошло с 29 августа по 15 сентября. Избирательные участки работали в населенных пунктах Лисичанске, Рубежном, Кременном, Сватове, Северодонецке, Троицком, Первомайске, а также в Новоайдарском и Старобельском округах. В основные дни жители этих территорий голосовать не будут.