ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержан подозреваемый в подготовке теракта на газопроводе
В ФСБ России заявили о предотвращении диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Суд заключил подозреваемого под стражу, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
По сведениям ФСБ, уроженец Черниговской области УССР 1986 года рождения, имеющий российское гражданство, прибыл в Россию из Украины «в рамках гуманитарного обмена» в 2025 году. За год до этого он установил контакт с представителями Службы безопасности Украины, утверждают в ФСБ.
По заданию куратора мужчина готовил подрыв газопровода в Майском районе Кабардино-Балкарии, заявили в ведомстве. Подозреваемого задержали при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о подготовке диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК), незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК) и госизмене (ст. 275 УК).
ФСБ и раньше сообщала о предотвращении диверсий на газовой инфраструктуре. В сентябре 2022 года ведомство заявило о задержании завербованного СБУ гражданина России, который, по версии службы, готовил теракт на газопроводе, через который ресурс поставлялся в Турцию и Европу. Эти сообщения показывают, что газопроводы рассматриваются как возможные объекты подобных атак, а их защита находится в зоне внимания спецслужб.
Последствия повреждения таких объектов могут затрагивать потребителей напрямую. В июне 2023 года в поселке Кореиз в Крыму был поврежден газопровод, из-за чего, по данным «Ъ», около 500 человек оставались без газа. Этот случай показывает, что локальное повреждение газопроводной сети способно привести к перебоям в снабжении жителей.
На этом фоне сообщение о задержании подозреваемого в подготовке подрыва газопровода в Кабардино-Балкарии и изъятии у него самодельного взрывного устройства из тайника вписывается в серию похожих эпизодов, о которых ранее объявляла ФСБ.