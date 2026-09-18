ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

Составлено ИИ-Ассистентъ

ФСБ и раньше сообщала о предотвращении диверсий на газовой инфраструктуре. В сентябре 2022 года ведомство заявило о задержании завербованного СБУ гражданина России, который, по версии службы, готовил теракт на газопроводе, через который ресурс поставлялся в Турцию и Европу. Эти сообщения показывают, что газопроводы рассматриваются как возможные объекты подобных атак, а их защита находится в зоне внимания спецслужб.

Последствия повреждения таких объектов могут затрагивать потребителей напрямую. В июне 2023 года в поселке Кореиз в Крыму был поврежден газопровод, из-за чего, по данным «Ъ», около 500 человек оставались без газа. Этот случай показывает, что локальное повреждение газопроводной сети способно привести к перебоям в снабжении жителей.

На этом фоне сообщение о задержании подозреваемого в подготовке подрыва газопровода в Кабардино-Балкарии и изъятии у него самодельного взрывного устройства из тайника вписывается в серию похожих эпизодов, о которых ранее объявляла ФСБ.