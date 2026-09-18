Финский спецназ отработал захват судна в Балтийском море
Финский спецназ провел международные учения по обеспечению безопасности у берегов Хельсинки в Балтийском море. Подразделение Karhu отработало высадку с вертолета на палубу судна для его захвата и задержания людей на борту, пишет Yle.
Учения проходили под руководством финской пограничной службы. В них также участвовала служба тактической экстренной медицинской помощи Южной Финляндии, подразделение службы спасения Хельсинки MIRG, Морской пограничный отряд Финского залива и другие ведомства страны. Кроме того, к учениям присоединились пограничная служба Польши и ВМС Франции со своими кораблями.
Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин заявил, что тренировки необходимы из-за участившихся случаев повреждения кабелей или трубопроводов в Балтийском море. По его словам, власти стали быстрее реагировать на подобные инциденты.
«На последний из них, а именно на действия судна Fitburg, удалось отреагировать чрезвычайно быстро. Насколько я помню, от момента обнаружения до задержания судна прошло 4–5 часов, причем это произошло в праздничный день»,— сказал господин Ильин.
Финская полиция перехватила грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, в декабре 2025 года. Капитана и боцмана задержали по подозрению в повреждении двух подводных телекоммуникационных кабелей и в попытке повредить восемь других.
Финская пограничная служба возглавляет проект ISM (Интегрированный механизм наблюдения) в регионе Балтийского моря. Он реализуется на основе плана Евросоюза и направлен на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры — кабелей связи, электросетей и газопроводов.
Практический смысл отработки захвата — проверить, как быстро можно остановить судно, не выходя за рамки международных правил судоходства. В международных морских зонах прибрежные государства не могут произвольно вмешиваться в проход судна: одним из предусмотренных законом оснований являются подозрения в нанесении ущерба окружающей среде. Поэтому реагирование на инциденты с подводной инфраструктурой требует не только сил для высадки на борт, но и юридически обоснованного решения о перехвате.
Актуальность таких тренировок подчеркивает недавний инцидент в регионе: кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, был поврежден в конце декабря, и, по версии Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука повредило его с помощью якоря.