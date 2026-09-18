Первый день голосования на выборах в Госдуму: явка, заявления, атаки БПЛА
Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы, губернаторов и региональные парламенты. Всего в единый день голосования проходят более 2 тыс. кампаний разных уровней. Главные события первого дня — в материале «Ъ».
Кого и как выбирают
- Голосование на выборах в Госдуму началось с Дальнего Востока — первые участки открылись на Камчатке и Чукотке накануне, в 23:00 мск. Сейчас избиратели голосуют по всей России. За рубежом организованы 333 участка в 152 странах.
- Участки будут работать три дня — с 8:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать с помощью бумажного бюллетеня можно на всех участках.
- Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) охватывает 33 региона: в 32 — используется федеральная платформа, в Москве — собственная система. Потенциальный охват составляет более 48,4 млн избирателей.
- Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Планируется распределить около 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. В Госдуму избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. После снятия с выборов партии «Яблоко» в федеральном бюллетене остались десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».
- Прямые выборы глав проходят в восьми регионах: Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
- Основные выборы законодательных собраний проходят в 39 регионах, где замещается 1691 мандат.
- Новые составы городских представительных органов избирают в десяти административных центрах: Уфе, Нальчике, Петрозаводске, Саранске, Грозном, Перми, Калининграде, Кемерово, Саратове и Ханты-Мансийске.
Явка
Глава МИД Сергей Лавров проголосовал сам и призвал «сделать важный для страны выбор» других
Фото: telegram-канал Марии Захаровой
- По данным ЦИКа, после закрытия всех участков в первый день голосования явка на выборах в Госдуму составила 29,43%.
- Среди регионов с более высокой явкой — Кемеровская область (31,61%), Еврейская автономная область (27,79%) и Ульяновская область (16,68%). В Московской области уже проголосовали 7,16% избирателей.
- На Дальнем Востоке и в Сибири явка составила 35,91% на Чукотке, 30% в Магаданской области, 29,23% в Приморском крае, 25,46% на Камчатке и 23,72% в Якутии.
- В 12 приграничных регионах, включая Донбасс и Новороссию, досрочно проголосовали более 4,2 млн человек.
- К 18:00 мск с помощью федеральной системы ДЭГ проголосовали 65,09% избирателей, подавших заявки, или 2,6 млн человек. Данные не учитывают Москву, где действует отдельная система.
- В столице ДЭГ воспользовались 2 млн человек, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что на нынешних выборах система подвергалась более серьезным атакам, чем раньше.
Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался системой ДЭГ, которая в этом году охватила рекордное число регионов
Фото: Telegram-канал Сергея Собянина
Заявления
Попытки провокаций на выборах «не стоят выеденного яйца» и не помешают свободному волеизъявлению россиян, уверена председатель ЦИК России Элла Памфилова
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
- Избирательные участки в России открылись и работают в штатном режиме, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Однако, по ее словам, выборы приходится проводить «в непростой, мягко говоря, оперативной обстановке».
- Членам избиркомов, их семьям и детям поступали угрозы, заявила госпожа Памфилова. При этом она заверила, что злоумышленники обязательно «будут пойманы за руку».
- «Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом»,— заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время голосования на избирательном участке.
- На участок пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Непризнание выборов в России можно однозначно расценивать как вмешательство в дела суверенного государства и желание дестабилизировать ситуацию в нашей стране»,— написал политик в своем Telegram-канале.
- Уже фиксируются провокации в отношении российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выбрал традиционный способ, проголосовав очно на участке в Одинцовском городском округе
Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева
Наблюдатели и нарушения
На одном из избирательных участков Камчатки появился постоянный кот-наблюдатель по кличке Том
Фото: Избирательная комиссия Камчатского края / Max
- Госпожа Памфилова отметила, что на нынешних выборах побит рекорд по количеству международных наблюдателей. За выборами следят 1126 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира и 13 международных организаций.
- Ситуационный центр Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами в Госдуму по данным на 15 часов получил 80 обращений об отклонении от «золотого стандарта» наблюдения, из них 20 не подтвердилось, остальные — в работе. Такие данные привели в ситуационном центре.
- Одной из тенденций первого дня голосования стали информационные диверсии и фейковые новости, сообщил сопредседатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков.
- В первый день голосования более 1000 наблюдателей КПРФ в 10 регионах не допустили на участки, заявили эксперты Центра исследований политической культуры России.
- Депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова заявила о массовых нарушениях на выборах в Алтайском крае. Она направила соответствующую жалобу в ЦИК и Генпрокуратуру.
Атаки на российские регионы
- В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА один избирательный участок перенесли в резервное помещение, сообщила госпожа Памфилова. В ЛНР в трех муниципалитетах 14 участков подключили к альтернативным источникам питания из-за повреждения линий электропередачи, добавила она.
- В Сочи избирательные участки временно прекращали работу из-за атаки беспилоников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса “Атака БПЛА“. Прошу соблюдать меры предосторожности, идет отражение угрозы»,— сообщил глава города Андрей Прошунин.
- В поселке Белокуракино в ЛНР сотрудники избирательной комиссии не могут покинуть здание из-за атаки БПЛА, сообщила глава ЦИК. По ее словам, беспилотник кружит в 150 м от здания.
- При атаке БПЛА на Кубань получил повреждения избирательный участок в Гулькевичском районе.
- Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что система ДЭГ в Москве подверглась серьезным кибератакам в первый день голосования. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве. Атаки более серьезные, чем были ранее»,— отметила она.