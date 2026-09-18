Первый день голосования на выборах в Госдуму: явка, заявления, атаки БПЛА

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы, губернаторов и региональные парламенты. Всего в единый день голосования проходят более 2 тыс. кампаний разных уровней. Главные события первого дня — в материале «Ъ».



Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Кого и как выбирают Голосование на выборах в Госдуму началось с Дальнего Востока — первые участки открылись на Камчатке и Чукотке накануне, в 23:00 мск. Сейчас избиратели голосуют по всей России. За рубежом организованы 333 участка в 152 странах.

Участки будут работать три дня — с 8:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать с помощью бумажного бюллетеня можно на всех участках.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) охватывает 33 региона: в 32 — используется федеральная платформа, в Москве — собственная система. Потенциальный охват составляет более 48,4 млн избирателей.

Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Планируется распределить около 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. В Госдуму избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. После снятия с выборов партии «Яблоко» в федеральном бюллетене остались десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Прямые выборы глав проходят в восьми регионах: Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.

Основные выборы законодательных собраний проходят в 39 регионах, где замещается 1691 мандат.

Новые составы городских представительных органов избирают в десяти административных центрах: Уфе, Нальчике, Петрозаводске, Саранске, Грозном, Перми, Калининграде, Кемерово, Саратове и Ханты-Мансийске.

Явка Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Сергей Лавров проголосовал сам и призвал «сделать важный для страны выбор» других

Фото: telegram-канал Марии Захаровой Глава МИД Сергей Лавров проголосовал сам и призвал «сделать важный для страны выбор» других

Фото: telegram-канал Марии Захаровой По данным ЦИКа, после закрытия всех участков в первый день голосования явка на выборах в Госдуму составила 29,43%.

Среди регионов с более высокой явкой — Кемеровская область (31,61%), Еврейская автономная область (27,79%) и Ульяновская область (16,68%). В Московской области уже проголосовали 7,16% избирателей.

На Дальнем Востоке и в Сибири явка составила 35,91% на Чукотке, 30% в Магаданской области, 29,23% в Приморском крае, 25,46% на Камчатке и 23,72% в Якутии.

В 12 приграничных регионах, включая Донбасс и Новороссию, досрочно проголосовали более 4,2 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался системой ДЭГ, которая в этом году охватила рекордное число регионов

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина Мэр Москвы Сергей Собянин воспользовался системой ДЭГ, которая в этом году охватила рекордное число регионов

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина К 18:00 мск с помощью федеральной системы ДЭГ проголосовали 65,09% избирателей, подавших заявки, или 2,6 млн человек. Данные не учитывают Москву, где действует отдельная система.

В столице ДЭГ воспользовались 2 млн человек, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что на нынешних выборах система подвергалась более серьезным атакам, чем раньше.

Заявления Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попытки провокаций на выборах «не стоят выеденного яйца» и не помешают свободному волеизъявлению россиян, уверена председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Попытки провокаций на выборах «не стоят выеденного яйца» и не помешают свободному волеизъявлению россиян, уверена председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Избирательные участки в России открылись и работают в штатном режиме, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Однако, по ее словам, выборы приходится проводить «в непростой, мягко говоря, оперативной обстановке».

Членам избиркомов, их семьям и детям поступали угрозы, заявила госпожа Памфилова. При этом она заверила, что злоумышленники обязательно «будут пойманы за руку».

«Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом»,— заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время голосования на избирательном участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выбрал традиционный способ, проголосовав очно на участке в Одинцовском городском округе

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выбрал традиционный способ, проголосовав очно на участке в Одинцовском городском округе

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева На участок пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Непризнание выборов в России можно однозначно расценивать как вмешательство в дела суверенного государства и желание дестабилизировать ситуацию в нашей стране»,— написал политик в своем Telegram-канале.

Уже фиксируются провокации в отношении российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наблюдатели и нарушения Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На одном из избирательных участков Камчатки появился постоянный кот-наблюдатель по кличке Том

Фото: Избирательная комиссия Камчатского края / Max На одном из избирательных участков Камчатки появился постоянный кот-наблюдатель по кличке Том

Фото: Избирательная комиссия Камчатского края / Max Госпожа Памфилова отметила, что на нынешних выборах побит рекорд по количеству международных наблюдателей. За выборами следят 1126 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира и 13 международных организаций.

Ситуационный центр Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами в Госдуму по данным на 15 часов получил 80 обращений об отклонении от «золотого стандарта» наблюдения, из них 20 не подтвердилось, остальные — в работе. Такие данные привели в ситуационном центре.

Одной из тенденций первого дня голосования стали информационные диверсии и фейковые новости, сообщил сопредседатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков.

В первый день голосования более 1000 наблюдателей КПРФ в 10 регионах не допустили на участки, заявили эксперты Центра исследований политической культуры России.

Депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова заявила о массовых нарушениях на выборах в Алтайском крае. Она направила соответствующую жалобу в ЦИК и Генпрокуратуру.