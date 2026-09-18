В Петербурге потушили пожар в здании рядом с журфаком СПбГУ

Пожарные потушили возгорание на кровле здания на 1-й линии Васильевского острова рядом с факультетом журналистики СПбГУ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«Сведения о пострадавших не поступали»,— отметили в ведомстве. Пожар на кровле расселенного жилого дома начался накануне вечером. Сообщение о возгорании поступило в 20:05 мск. Огонь удалось ликвидировать только к 5:17 мск. Площадь возгорания достигла 500 кв. м. К тушению привлекали 144 человека и 47 единиц техники.

Возгорание произошло в реконструируемом доме № 26, лит. А2. В доме № 26 на 1-й линии Васильевского острова располагается Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (ВШЖиМК) СПбГУ. В пресс-службе университета рассказали ТАСС, что загорелось здание за факультетом журналистики. «Фонтанка» писала, что из-за пожара занятия в здании журфака 18 сентября были отменены.