В пяти федеральных округах России открылись избирательные участки

Избирательные участки на выборах в Госдуму открылись в регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Также проголосовать уже можно в четырех новых регионах.

Большинство избирательных участков работают с 8:00 до 20:00 мск. Голосование доступно в следующих регионах:

в Приволжском федеральном округе — в Кировской, Пензенской и Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии;

в Северо-Западном федеральном округе — в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге;

в Южном федеральном округе — в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, Крыму и Севастополе;

в Северо-Кавказском федеральном округе — в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Чечне;

в Центральном федеральном округе — в Москве, Подмосковье, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Помимо этого избирательные участки открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Также будут избирать глав шести регионов: Мордовии, Чечни, Пензенской, Белгородской, Брянской и Тверской областей.

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «В обстановке почти боевой».