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На аукцион впервые выставят «Ирисы» Клода Моне

Наследники семьи Шлюмберже выставят на торги картину Клода Моне «Ирисы» на аукционе Sotheby’s в Париже. Аукцион пройдет 22 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ирисы» Клода Моне в аукционном доме Sotheby’s в Париже

«Ирисы» Клода Моне в аукционном доме Sotheby’s в Париже

Фото: Thibault Camus / AP

«Ирисы» Клода Моне в аукционном доме Sotheby’s в Париже

Фото: Thibault Camus / AP

По оценкам специалистов, стоимость картины позднего периода творчества художника (1924–1925 годов) составляет от €22 млн до €30 млн (до 25 млн долларов).

Ирисы были созданы Моне в его усадьбе в Живерни. Ранее полотно никогда не выставлялось публично. Владелица полотна — Жанна Шлюмберже, супруга сооснователя крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger (ныне SLB) Марселя Шлюмберже, — хранила его в своей частной парижской резиденции. Картина сохранилась в безупречном состоянии — без лакового покрытия и дублирования холста.

Торги приурочены к 100-летию со дня смерти Клода Моне, которое отмечается в этом году. Эксперты Sotheby’s отмечают, что если «Ирисы» будут проданы по верхней планке эстимейта, сделка установит абсолютный рекорд стоимости для картин, проданных на аукционах во Франции.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Появление «Ирисов» на открытых торгах станет проверкой их рыночного потенциала: предварительная оценка не обязательно задает жесткий предел итоговой цены. В апреле 2024 года похожая картина Моне с изображением мельницы была продана на Sotheby’s за $25,6 млн — на $7 млн выше верхней оценки.

Еще один ценовой ориентир дает «Нимфеи» Моне 1907 года: на Christie’s они были проданы за $45,5 млн. Эта сумма показывает уровень, с которым рынок уже сопоставлял отдельные произведения художника, хотя результат конкретных торгов зависит от интереса участников к выставленной работе.

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