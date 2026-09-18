На аукцион впервые выставят «Ирисы» Клода Моне
Наследники семьи Шлюмберже выставят на торги картину Клода Моне «Ирисы» на аукционе Sotheby’s в Париже. Аукцион пройдет 22 октября. Об этом сообщает Bloomberg.
«Ирисы» Клода Моне в аукционном доме Sotheby’s в Париже
Фото: Thibault Camus / AP
По оценкам специалистов, стоимость картины позднего периода творчества художника (1924–1925 годов) составляет от €22 млн до €30 млн (до 25 млн долларов).
Ирисы были созданы Моне в его усадьбе в Живерни. Ранее полотно никогда не выставлялось публично. Владелица полотна — Жанна Шлюмберже, супруга сооснователя крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger (ныне SLB) Марселя Шлюмберже, — хранила его в своей частной парижской резиденции. Картина сохранилась в безупречном состоянии — без лакового покрытия и дублирования холста.
Торги приурочены к 100-летию со дня смерти Клода Моне, которое отмечается в этом году. Эксперты Sotheby’s отмечают, что если «Ирисы» будут проданы по верхней планке эстимейта, сделка установит абсолютный рекорд стоимости для картин, проданных на аукционах во Франции.
Появление «Ирисов» на открытых торгах станет проверкой их рыночного потенциала: предварительная оценка не обязательно задает жесткий предел итоговой цены. В апреле 2024 года похожая картина Моне с изображением мельницы была продана на Sotheby’s за $25,6 млн — на $7 млн выше верхней оценки.
Еще один ценовой ориентир дает «Нимфеи» Моне 1907 года: на Christie’s они были проданы за $45,5 млн. Эта сумма показывает уровень, с которым рынок уже сопоставлял отдельные произведения художника, хотя результат конкретных торгов зависит от интереса участников к выставленной работе.