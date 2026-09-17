Ростов-на-Дону частично обесточен после атаки БПЛА
Ростов-на-Дону ночью подвергся массированной воздушной атаке. Из-за падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция. Нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Кировском, Ленинском и Октябрьском районах города, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону повреждены окна, кровля и остекление в шести частных домах, а также хозяйственные постройки. Обломки дронов найдены на проезжей части и территории частных домовладений. Пострадавших нет. В общей сложности за ночь над территорией региона сбили более 50 беспилотников, уточнил господин Слюсарь.
К утру 19 декабря 2025 года электроснабжение в Ростове-на-Дону было восстановлено: по сообщению главы города Александра Скрябина, к 10:30 свет вернулся в город. При этом восстановление подачи электричества не означало немедленного возвращения всех коммунальных услуг — одновременно началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов.
Для жителей это означало, что устранение перебоев со светом и полное восстановление городского обслуживания могли идти как разные этапы работ.