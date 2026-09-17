Ростов-на-Дону частично обесточен после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

К утру 19 декабря 2025 года электроснабжение в Ростове-на-Дону было восстановлено: по сообщению главы города Александра Скрябина, к 10:30 свет вернулся в город. При этом восстановление подачи электричества не означало немедленного возвращения всех коммунальных услуг — одновременно началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов.

Для жителей это означало, что устранение перебоев со светом и полное восстановление городского обслуживания могли идти как разные этапы работ.