Херсонская область обесточена из-за аварии
Вся Херсонская область осталась без электроснабжения из-за аварии, сообщила пресс-служба «Херсонэнерго». Причины аварии и время ее устранения не уточняются.
«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки»,— сказали в компании.
В Херсонской области уже дважды происходил блэкаут по аналогичной причине — в августе и начале сентября. В июле несколько округов региона остались без света после атаки беспилотников ВСУ.
В апреле 2026 года перебои с электроснабжением в Херсонской области связывались с острым дефицитом мощности в энергосистеме, вызванным регулярными повреждениями энергетического оборудования. Дополнительным ограничением назывался высокий износ сетей: регион на протяжении многих месяцев испытывает проблемы с электро- и водоснабжением из-за боевых действий.
На сроки восстановления влияют не только технические работы, но и условия их проведения: в апреле 2026 года аварийно-восстановительные работы затруднялись из-за сохранявшейся угрозы и продолжающихся ударов. Похожий масштаб сбоя уже фиксировался 4 июля 2026 года, когда вся область была обесточена, после чего 7 июля в регионе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации, чтобы быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики.