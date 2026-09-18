Херсонская область обесточена из-за аварии

Вся Херсонская область осталась без электроснабжения из-за аварии, сообщила пресс-служба «Херсонэнерго». Причины аварии и время ее устранения не уточняются.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки»,— сказали в компании.

В Херсонской области уже дважды происходил блэкаут по аналогичной причине — в августе и начале сентября. В июле несколько округов региона остались без света после атаки беспилотников ВСУ.