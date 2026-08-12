Херсонская область аварийно обесточена

В Херсонской области аварийно обесточены все 14 округов левобережной части региона. Причиной стало «технологическое нарушение» в энергосистеме, сообщило «Херсонэнерго».

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному количеству абонентов»,— добавили в компании.

В конце июля несколько округов Херсонской области остались без света после атаки беспилотников ВСУ. Масштабные отключения электроснабжения также затронули Крым и Запорожскую область.