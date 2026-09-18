Фицо: для конфликта НАТО с Россией «ищут лишь предлог»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас идет поиск предлога для начала конфликта между НАТО и Россией.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Меня очень беспокоит, что уже ищут лишь предлог для крупного конфликта между НАТО и Россией»,— написал он на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
К публикации премьер прикрепил видео со своим выступлением. В нем он подчеркнул, что ситуация с точки зрения риска общеевропейского столкновения еще никогда не была столь напряженной.
«У меня есть ощущение, что наша обязанность как политиков — значительно чаще говорить о мире, чем когда-либо прежде. Я не хочу, чтобы Словакия была частью какого-либо военного конфликта»,— сказал господин Фицо.
Для Роберта Фицо ключевой риск связан с расширением прямых обязательств НАТО: 22 января 2024 года он заявлял, что Словакия заблокирует вступление Украины в альянс, поскольку такое решение могло бы «стать фундаментом» третьей мировой войны. Его нынешнее предупреждение о поиске предлога для конфликта согласуется с давним неприятием шагов, которые, по его оценке, способны напрямую связать НАТО с российско-украинским противостоянием.
У этой позиции есть и практическое оборонное измерение. После передачи Украине комплекса С-300 создание собственной системы ПВО Словакии, по признанию министра обороны, потребует лет: прежнее правительство не смогло договориться о замене. Военная вовлеченность несет для страны не только политические, но и непосредственные вопросы о состоянии ее собственной защиты.
В декабре 2024 года Фицо выступал за нормализацию отношений с Россией после окончания российско-украинского конфликта и против новой «железной границы» между Россией и Европой. В его конструкции альтернативой дальнейшему военному сближению становится возвращение к торговым и политическим контактам.