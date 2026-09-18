Фицо: для конфликта НАТО с Россией «ищут лишь предлог»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сейчас идет поиск предлога для начала конфликта между НАТО и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Меня очень беспокоит, что уже ищут лишь предлог для крупного конфликта между НАТО и Россией»,— написал он на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

К публикации премьер прикрепил видео со своим выступлением. В нем он подчеркнул, что ситуация с точки зрения риска общеевропейского столкновения еще никогда не была столь напряженной.

«У меня есть ощущение, что наша обязанность как политиков — значительно чаще говорить о мире, чем когда-либо прежде. Я не хочу, чтобы Словакия была частью какого-либо военного конфликта»,— сказал господин Фицо.