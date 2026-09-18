Выпуск тихих вин в Крыму в январе—августе 2026 года упал на 24,7% год к году

В январе—августе 2026 года производство тихого вина в Крыму упало на 24,7% в прошлому году, до 3,44 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Выпуск игристого вина в республике сократился на 38%, до 379,29 тыс. дал. В Севастополе розлив игристого снизился на 10%, до 521,85 тыс. дал. Тихое, наоборот, показало небольшой прирост на 0,9%, но его объем остается относительно небольшим — 633,52 тыс. дал.

Крым — один из ключевых российских винодельческих регионов. На полуостров, согласно РАТК, в январе—августе 2026 года пришлось 19,9% всего произведенного в России тихого и 10,2% игристого вина. Ситуация в регионе оказалась существенно хуже, чем по рынку в целом. Совокупное производство тихого вина в России за первые восемь месяцев года сократилось на 14,8% год к году, до 20,46 млн дал, игристого — на 14,6%, до 8,88 млн дал. В соседнем с Крымом Краснодарском крае падение в годовом выражении составило 9,3%, до 9,17 млн дал, и 6,4%, до 5,34 млн дал, соответственно.

Крымским виноделам не всегда удается разливать и отгружать продукцию в срок из-за проблем с логистикой. Дополнительно на них сказывается нехватка бензина, сырья и резкое сокращение в регионе количества потенциальных потребителей — туристов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полуостров остался без бутылок».