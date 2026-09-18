Лукашенко: Белоруссия повторила бы судьбу Украины, если бы ее оторвали от России

Белоруссия могла повторить судьбу Украины, если бы западным странам удалось «оторвать ее от России» в 2020 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Накануне в Минск прибыла делегация США во главе со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по Белоруссии Джоном Коулом.

«Они (американские дипломаты — “Ъ”.) мне не говорят, что хотели бы, чтобы мы ушли от России, оторвать нас, по живому даже может быть, от России, это и попробовали в 2020 году сделать. Если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас в Украине»,— сказал господин Лукашенко на молодежном форуме ко Дню народного единства страны (цитата по «РИА Новости»).

В августе 2020 года в Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов начались массовые протесты. Власти страны заявляли, что протестные акции управлялись и спонсировались из-за рубежа.