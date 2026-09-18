Лукашенко: Белоруссия повторила бы судьбу Украины, если бы ее оторвали от России
Белоруссия могла повторить судьбу Украины, если бы западным странам удалось «оторвать ее от России» в 2020 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Накануне в Минск прибыла делегация США во главе со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по Белоруссии Джоном Коулом.
«Они (американские дипломаты — “Ъ”.) мне не говорят, что хотели бы, чтобы мы ушли от России, оторвать нас, по живому даже может быть, от России, это и попробовали в 2020 году сделать. Если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас в Украине»,— сказал господин Лукашенко на молодежном форуме ко Дню народного единства страны (цитата по «РИА Новости»).
В августе 2020 года в Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов начались массовые протесты. Власти страны заявляли, что протестные акции управлялись и спонсировались из-за рубежа.
В августе 2020 года в Белоруссии российская поддержка стала для Минска не только политическим сигналом, но и каналом внешних контактов: по мере развития кризиса Москва фактически взяла на себя коммуникацию белорусских властей с Западом. После отказа западных лидеров признать победу Александра Лукашенко на выборах он фактически делегировал Владимиру Путину международные полномочия. В разгар протестов Лукашенко дважды за сутки звонил президенту России, который пообещал помощь для решения кризиса.
Поддержка имела дипломатическое и финансовое измерение: после встречи Лукашенко с Путиным Минску пообещали кредит в $1,5 млрд, а по запросу Белоруссии Россия была готова оказать помощь в рамках ОДКБ. В оценке того периода Кремль рассчитывал, что жесткая тактика Лукашенко приведет к его изоляции на Западе и сделает Белоруссию еще более зависимой от России.