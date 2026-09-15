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Лукашенко встретится со спецпосланником Трампа

В Минск прибыла делегация США во главе со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по Белоруссии Джоном Коулом. Он проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Встреча состоится во Дворце Независимости. В переговорах также поучаствует премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

США с 2025 года смягчают санкции в отношении Белоруссии. В обмен власти республики начали освобождать заключенных. В марте 2026-го делегация США посетила Минск и провела переговоры с господином Лукашенко. Сам он назвал неплохими перспективы отношений Белоруссии с США.

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