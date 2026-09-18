Продажи подержанных легковых автомобилей сократились на 8,4% в августе

Рынок легковых автомобилей с пробегом падает второй месяц подряд. Продажи легковых автомобилей с пробегом в августе сократились год к году на 8,4%, до 518,2 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Относительно июля реализация снизилась на 5,6%. За январь—август 2026 года продажи автомобилей с пробегом составили 3,95 миллиона штук.

Лидером на рынке подержанных автомобилей, согласно «Автостату», остается Lada. Продажи бренда в августе год к году снизились на 17,7%, до 113,3 тыс. шт. На втором месте — Toyota, реализация которой упала на 0,2%, до 56,8 тыс. шт. Топ-3 замыкает Kia, показавшая сокращение продаж на 8,5%, до 30,5 тыс. шт. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 13,2%, до 27,5 тыс. шт., второго — увеличилась на 2,8%, до 24,9 тыс. шт.

Большинство брендов — восемь из десяти — показывают негативную динамику, уточняют в «Автостате». Самое сильное снижение зафиксировано у Lada, самое слабое — у Toyota. Рост продаж демонстрируют только Volkswagen и Honda (на 5,2%, до 20,7 тыс. шт.).

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