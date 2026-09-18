Пробег буксует

Рынок легковых автомобилей с пробегом падает второй месяц подряд. Часть дилеров объясняет это топливным кризисом, часть связывает с сезонной нормализацией спроса. Знаковым изменением может быть рост интереса к китайским подержанным автомобилям, которые в августе заняли пятое место по продажам на вторичном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в августе сократились год к году на 8,4%, до 518,2 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Относительно июля реализация снизилась на 5,6%. Большинство опрошенных “Ъ” дилеров подтверждают снижение активности на вторичном рынке. «Говорить о разовой статистической погрешности, на мой взгляд, уже сложно, мы видим снижение второй месяц подряд»,— говорит заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов.

3,95 миллиона штук составили продажи автомобилей с пробегом за январь—август 2026 года, по данным «Автостата»

Тенденция может быть связана с трудностями с топливом, считает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Гайдеко. Аналогичное предположение высказывает и господин Титов. Продажи также сдерживают высокие цены на подержанный сегмент и сложности кредитования, считают собеседники “Ъ”. Кроме того, часть покупателей ориентируются на машины европейских брендов с определенными критериями, напоминает господин Титов, а если подходящего варианта не находится — пересаживаться на китайский автопром не готовы. «Такие клиенты есть, и это также может сдерживать общий спрос»,— рассказывает топ-менеджер.

В целом спрос на вторичном авторынке становится осторожнее, подтверждают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Но падение продаж в РОАД трендом не считают. «Два месяца снижения мы читаем как сезонную нормализацию спроса, перераспределенного во времени. О системном развороте вниз говорить преждевременно»,— вторит директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Рольф» Вадим Черноусов.

Лидером на рынке подержанных автомобилей, согласно «Автостату», остается Lada. Продажи бренда в августе год к году снизились на 17,7%, до 113,3 тыс. шт. На втором месте — Toyota, реализация которой упала на 0,2%, до 56,8 тыс. шт. Топ-3 замыкает Kia, показавшая сокращение продаж на 8,5%, до 30,5 тыс. шт. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 13,2%, до 27,5 тыс. шт., второго — увеличилась на 2,8%, до 24,9 тыс. шт.

Большинство брендов — восемь из десяти — показывают негативную динамику, уточняют в «Автостате». Самое сильное снижение зафиксировано у Lada, самое слабое — у Toyota. Рост продаж демонстрируют только Volkswagen и Honda (на 5,2%, до 20,7 тыс. шт.).

Тренд на рынке пробега — рост спроса на китайские подержанные машины, единогласны дилеры.

«Это закономерный процесс: по мере того как растет парк новых китайских автомобилей, увеличивается и их присутствие на вторичном рынке»,— говорит Роман Титов. Критерии выбора, добавляет господин Черноусов, здесь те же: покупатель ориентируется на узнаваемость марки, возраст автомобиля и прозрачную историю эксплуатации.

По данным «Газпромбанк автолизинга», в августе марки из КНР совокупно заняли пятое место по продажам на вторичном рынке: владельцев сменили 36,4 тыс. машин. В лидерах среди китайских брендов в этом сегменте — Chery, Geely, Haval, Changan и Exeed. Наиболее востребованные модели, согласно «Рольфу»,— Changan UNI-K, Geely Monjaro, Exeed VX, Haval Jolion и Omoda C5. Сильная сторона китайских автомобилей — «молодость» и богатое оснащение: люки, камеры, ассистенты, а иногда даже «хвостик» заводской гарантии, добавляет господин Гайдеко.

На сентябрь дилеры смотрят скорее с позитивом. В РОАД считают, что продажи превзойдут показатели августа, составив 540 тыс. шт. Владимир Гайдеко также прогнозирует положительную динамику, уточняя, что вторая половина сентября обычно бывает хорошей для продаж. Господин Черноусов полагает, что рынок останется на уровне августа, без резких движений. «Фундаментально вторичный рынок чувствует себя уверенно, поскольку автопарк стареет, потребность в личном транспорте сохраняется, а качественное предложение находит покупателя в любой фазе цикла»,— добавляет он.

Наталия Мирошниченко