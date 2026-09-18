Правообладатель бренда Love is подал в суд на «Московский картофель» и «Магнит»

Нидерландская компания Minikim Holland B.V. 14 сентября подала в Арбитражный суд Калужской области иск к АО «Тандер» (операционная компания сети «Магнит») и ООО «Московский картофель», обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 132,1 млн руб. В лицензионном агентстве Megalicense (официальный представитель бренда Love is) уточнили, что претензия Minikim Holland B.V. связана с рекламной акцией «Любовь в каждой пачке», которая проходила с 1 февраля по 31 марта.

«Ни ООО "Московский картофель", ни АО "Тандер" не приобрели лицензию на копирайт. В рамках акции было использовано изображение мальчика и девочки, которое традиционно используется Love is, сходное до степени смешения. Мы были готовы договориться c "Московским картофелем", однако компания заявила, что не заинтересована в урегулировании»,— уточнил гендиректор агентства Захар Назаренко.

Представитель «Магнита» сообщил, что сети известно об исковых требованиях Minikim Holland B.V. к ООО «Московский картофель». «Комментировать детали судебного процесса преждевременно»,— отметили в компании. В ООО «Московский картофель» не ответили “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удар по пачке».