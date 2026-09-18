Российская теннисистка Блинкова сменила спортивное гражданство

Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство на французское, сообщает RMC Sport. Информация о смене гражданства Блинковой также указана в официальной базе Женской теннисной ассоциации (WTA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Блинкова

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ Анна Блинкова

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

28-летняя уроженка Москвы занимает 94-ю строчку в мировом рейтинге. После смены спортивного гражданства она стала второй ракеткой Франции.

За свою карьеру Блинкова завоевала два титула WTA в одиночном разряде и поднималась до 34-го места в мировом рейтинге.