Лантратова надеется на встречу с омбудсменом Украины в ближайшее время
Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова выразила надежду на скорую встречу с омбудсменом по правам человека на Украине Дмитрием Лубинцом.
По словам Яны Лантратовой, омбудсмены поддерживают регулярный контакт. «Мы обсуждаем все темы: взаимное посещение военнопленных, обмен военнопленными и гражданскими, воссоединение семей, совместная передача писем и посылок, и в том числе передача документов»,— сказала она в «РИА Новости».
13 августа Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами. В Россию вернулись восемь человек, на Украину — семеро.
Канал омбудсменов используется для решения гуманитарных и социальных вопросов, которые невозможно оформить обычным путем, в том числе когда не работает граница. Через него можно восстанавливать документы гражданских лиц и добиваться воссоединения семей; кроме того, многие люди не могут оформить пенсию, потому что нет подтверждения их работы на территории Украины. Отдельный механизм предусмотрен для оформления выплат и льгот родителям погибшего бойца, если они проживают на территории другой страны: другого канала для таких случаев нет.
Таким образом, регулярные контакты имеют не только переговорное, но и прикладное значение: они позволяют согласовывать действия по конкретным людям. В 2024 году сообщалось, что взаимодействие также включало посещение военнопленных: к июню того года российский и украинский омбудсмены посетили более 1,7 тыс. пленных с обеих сторон.