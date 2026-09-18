Лантратова надеется на встречу с омбудсменом Украины в ближайшее время

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова выразила надежду на скорую встречу с омбудсменом по правам человека на Украине Дмитрием Лубинцом.

По словам Яны Лантратовой, омбудсмены поддерживают регулярный контакт. «Мы обсуждаем все темы: взаимное посещение военнопленных, обмен военнопленными и гражданскими, воссоединение семей, совместная передача писем и посылок, и в том числе передача документов»,— сказала она в «РИА Новости».

13 августа Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами. В Россию вернулись восемь человек, на Украину — семеро.