Россия и Украина провели обмен гражданскими лицами

Россия и Украина провели на территории Белоруссии очередной обмен гражданскими лицами. В Россию вернутся восемь человек, на Украину — семеро. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Гуманитарную миссию сопровождала региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии.

13 августа Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала 261 тело, украинская — 24. Последний обмен военнопленными стороны проводили 26 июня по формуле «160 на 160».