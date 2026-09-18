Власти России ожидают в 2027 году дефицит бюджета на уровне 2% ВВП

Правительство завершает подготовку экономического прогноза, который ляжет в основу федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, дефицит бюджета в 2027 году ожидается примерно на уровне 2% ВВП. В действующем законе дефицит на 2027-й предусмотрен на уровне 1,2% ВВП.

«По предварительной оценке – коллеги скажут еще об этом, – дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть»,— сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам (цитата по сайту Кремля).

Как уточнил президент, цену отсечения на нефть планируется установить на уровне $50 за баррель. В 2026 году показатель составляет $59 за баррель.

По итогам восьми месяцев 2026 года дефицит бюджета России составил 5,795 трлн руб., или 2,5% ВВП. Законом о бюджете на этот год дефицит планировался на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.

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