Армейцы сохранили московскую тройку

В заключительном матче девятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА на выезде победил махачкалинское «Динамо» — 3:1. Несмотря на определенные трудности, армейцы развернули ход игры в свою пользу благодаря удачным заменам. Голы резервистов Лусиано Гонду и Имрана Фирова решили исход встречи во втором тайме. ЦСКА присоединился к «Спартаку» и московскому «Динамо», набрав, как и они, 19 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК ЦСКА Фото: ФК ЦСКА

Перед встречей с махачкалинским «Динамо» беспроигрышная серия главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова, которая началась еще в прошлом чемпионате, составляла уже десять матчей. Но чтобы продлить ее, нужно было сильно постараться. В Каспийске и раньше очки доставались тяжело, а в нынешнем сезоне дагестанский клуб и вовсе заиграл так, что взлетел на шестое место с 12 очками. Причем по результативности команда Вадима Евсеева делила третье место с лидером Российской премьер-лиги «Краснодаром», забив в восьми турах больше того же ЦСКА — 14 голов.

Впрочем, армейцы — одни из лучших в РПЛ по игре в обороне, и сейчас они снова прибегли к тактической расстановке с тремя центральными защитниками. На правом фланге у них действовал Мохамед Аззи, который совсем недавно выступал в составе махачкалинцев, а слева в атаке впервые с первых минут вышел еще один новичок — Иван Олейников. Именно справа москвичи создали первый опасный момент, когда прострел Кирилла Глебова не смогли замкнуть ни Тамерлан Мусаев, ни Олейников. Но уже в следующем похожем эпизоде они добились успеха. Аззи заставил совершить потерю нового крайнего защитника «Динамо» Махмуджона Махамаджонова, открылся под передачу Глебова и прострелил, а Махамаджонов, бросившись наперерез, срезал мяч в собственные ворота.

На 13-й минуте гости открыли счет, а на 20-й хозяева его сравняли.

Грубейшую ошибку допустил центральный защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров, который, не испытывая никакого давления со стороны соперника, отдал пас под перехват Гамиду Агаларову на границе штрафной площади. Лучший бомбардир динамовцев обыгрался с Егором Смеловым и, очутившись один перед голкипером Владиславом Торопом, нанес разящий удар. Это был пятый гол Агаларова в текущем чемпионате.

Правда, через некоторое время чуть не оторопела вся «Анжи Арена», когда вратарь «Динамо» Тимур Магомедов затеял обводку в своей штрафной и потерял мяч. Хотя и Глебов, видимо, не ожидал такого «привоза», не сумев воспользоваться представившейся возможностью. Зато потом Магомедов отметился сейвом, когда Жуан Виктор мощно зарядил из-за штрафной. Данил Круговой все-таки добил отскочивший к нему мяч в сетку, но сделал это из явного офсайда.

А в конце первого тайма произошел инцидент, который едва не обернулся массовой потасовкой. В разборку Агаларова с Кириллом Даниловым вмешался Жуан Виктор, решив заступиться за одноклубника, и спровоцировал махачкалинцев.

После того как футболисты потолкались и выплеснули эмоции, судья Антон Фролов ограничился тем, что показал четыре желтые карточки, одну из которых получил третий вратарь ЦСКА Егор Бесаев, прибежавший со скамейки запасных на помощь партнерам.

В перерыве Игдисамов заменил Абдулкадырова на Матвея Лукина, а также Мусаева на Лусиано Гонду. Евсеев тоже произвел перестановку, выпустив Джавада Хоссейннеджада, и иранец сразу выдал голевую передачу Агаларову, который, как выяснилось на VAR, перед тем, как забить, находился в каком-то миллиметровом вне игры. Вскоре армейцам вообще фантастически подфартило. Мало того, что центрбек «Динамо» Андрес Аларкон после вбрасывания аута пробил в перекладину, так еще Хуссем Мрезиг, которому уже совсем никто не мешал на добивании, с близкой дистанции вмазал выше ворот.

Неудивительно, что, как это часто бывает в футболе, забила другая команда. Хозяева упустили Олейникова, и хотя Магомедов отразил его удар, полузащитник гостей, подобрав мяч, откинул его Гонду, а тому уже не составило труда поразить пустой створ. На 69-й минуте москвичи повели 2:1, а на 79-й сработала еще одна замена Игдисамова. Вышедший вместо Глебова Имран Фиров выскочил один на один с Магомедовым после классного паса Матвея Кисляка, обвел вратаря и закатил третий гол. Даже если бы заменивший Агаларова Миро потом реализовал свой момент, это ничего бы не изменило, так как боковой судья зафиксировал офсайд у ангольского нападающего. А вот Гонду мог оформить дубль в компенсированное время, но попал головой в Магомедова.

ЦСКА выиграл 3:1 и с 19 очками догнал «Спартак» с московским «Динамо». По дополнительным показателям на второе место опять вернулись красно-белые, бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице, а красно-синие — четвертую. Пятым идет «Зенит» с 18 очками, а лидирует по-прежнему «Краснодар», у которого теперь 21 балл.

Александр Ильин