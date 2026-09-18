Спрос на автобусные билеты летом вырос на 24,4%

Спрос на междугородние автобусные поездки в июне—августе 2026 года вырос на 24,4% в годовом выражении, подсчитали в совместном исследовании «Туту» и «РЖД — Цифровые пассажирские решения». Доля автобусов в структуре спроса на рассматриваемые виды транспорта выросла на 4,8 процентных пункта (п. п.). Это произошло за счет сокращения доли авиаперевозок в структуре спроса на 2 п. п., железнодорожных — на 2,8 п. п. Абсолютные доли разных видов транспорта в компаниях не раскрывают.

В сервисе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в июне—августе зафиксировали увеличение спроса на междугородние автобусные билеты на 20% год к году. В «OneTwoTrip для бизнеса» говорят, что со стороны корпоративных клиентов спрос на автобусы летом прибавил 11% год к году. Их доля в структуре спроса на разные виды транспорта увеличилась с 5,4% до 5,8%. На увеличение активности автобусного сообщения косвенно указывает рост аварийности. В январе—августе 2026 года ГИБДД зафиксировала 4,9 тыс. дорожных происшествий с ними. В годовом выражении показатель увеличился на 8,3%.

Переориентация спроса на автобусы произошла во многом за счет южных регионов, столкнувшихся с частым закрытием аэропортов, сокращением количества поездов и перебоями с поставками бензина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пассажиры на колесах».