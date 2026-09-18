Пассажиры на колесах

В июне—августе 2026 года российские туристы начали чаще перемещаться между городами на автобусах. Спрос на них увеличился на 24,4% при снижении доли авиационных и железнодорожных бронирований. Это связано с частыми ограничениями в аэропортах юга, нехваткой бензина и вынужденным планированием поездок в последний момент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Спрос на междугородние автобусные поездки в июне—августе 2026 года вырос на 24,4% в годовом выражении, подсчитали в совместном исследовании «Туту» и «РЖД — Цифровые пассажирские решения». Доля автобусов в структуре спроса на рассматриваемые виды транспорта выросла на 4,8 процентных пункта (п. п.). Это произошло за счет сокращения доли авиаперевозок в структуре спроса на 2 п. п., железнодорожных — на 2,8 п. п. Абсолютные доли разных видов транспорта в компаниях не раскрывают.

В сервисе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в июне—августе зафиксировали увеличение спроса на междугородние автобусные билеты на 20% год к году. В «OneTwoTrip для бизнеса» говорят, что со стороны корпоративных клиентов спрос на автобусы летом прибавил 11% год к году. Их доля в структуре спроса на разные виды транспорта увеличилась с 5,4% до 5,8%. На увеличение активности автобусного сообщения косвенно указывает рост аварийности. В январе—августе 2026 года ГИБДД зафиксировала 4,9 тыс. дорожных происшествий с ними. В годовом выражении показатель увеличился на 8,3%.

Переориентация спроса на автобусы произошла во многом за счет южных регионов, столкнувшихся с частым закрытием аэропортов, сокращением количества поездов и перебоями с поставками бензина. «Туту» и «РЖД — Цифровые пассажирские решения» обращают внимание на то, что количество авиаперелетов в Краснодарский край этим летом сократилось на 20,9%, а конкретно в Сочи — на 43,9%. В результате спрос на автобусные поездки в регион прибавил год к году 14,1%, а на железнодорожные — 2%.

Дополнительно в «Туту» заметили рост интереса к автобусным перевозкам на коротких маршрутах. На поездки протяженностью до восьми часов спрос в годовом выражении увеличился на 31–32%. В случае с путешествиями более 16 часов увеличение было не таким выраженным — на 16%. Аналитики предполагают, что часть прироста обеспечили пассажиры, пересевшие с собственных автомобилей.

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Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин говорит, что существенный рост спроса на автобусы наблюдался также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Карелии, Татарстане, Москве и Подмосковье. «Это прямая реакция на ограничение работы аэропортов и дефицит свободных мест на поездах»,— говорит он. Эксперт считает, что туристы могут выбирать автобусы в том числе для путешествий в малые города. Дополнительными факторами популярности автобусов господин Брагин считает постепенную цифровизацию отрасли и развитие придорожной инфраструктуры.

Руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков замечает, что часть путешественников в этом году вынуждена планировать поездки незадолго до их начала. Автобус нередко оставался единственным вариантом из-за высокой стоимости перелетов и ограниченного предложения железнодорожных билетов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что на рынке организованного туризма доля автобусных перевозок остается небольшой и стабильной, примерно 5%. Несколько операторов, по его словам, каждый год экспериментируют с автобусными турами на южные курорты, но спрос на них ограничен — в автомобильном сегменте путешественники чаще выбирают личный транспорт, поездка обычно предполагает длительное время следования.

Господин Ромашкин указывает, что стоимость билетов на автобусы в целом сопоставима с расценками на железнодорожный плацкарт: выгода оказывается несущественной. Согласно «Чек Индексу», средний чек при бронировании поездки этим летом на автобусе в России составил 344 руб. Год к году показатель прибавил 17%. Александр Брагин замечает, что интерес к автобусным поездкам растет в европейской части России. На Урале и в Сибири динамика уже совсем не такая выраженная.

Александра Мерцалова, Иван Буранов