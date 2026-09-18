Спрос на товары для пациентов с диабетом в России вырос на 18–64% за год

В январе—июне 2026 года продажи глюкометров в России в натуральном выражении увеличились на 18% год к году, тест-полосок для них — на 34%, систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) — на 43%, ланцетов — на 64%, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). В одном из брендов-производителей, Lumiflex, отметили рост продаж на 52%.

Фармритейл показывает более сдержанный рост. По данным DSM Group, за январь—июль 2026 года продажи глюкометров в аптеках выросли на 10% в натуральном выражении, до 551,2 тыс. Тест-полоски прибавили 3%, до 4,1 млн упаковок. Разница с общерозничными данными может объясняться миграцией спроса на маркетплейсы и в непрофильную розницу. В Wildberries “Ъ” рассказали, что продажи глюкометров на площадке увеличились на 63% в штуках, а тест-полосок — на 53%.

Аптеки в то же время подтверждают взрывной рост спроса в категории НМГ: у «36,6» продажи таких систем и их элементов с начала года выросли в 2,6 раза в натуральном выражении, у «Здравсити.ру» — в 7 раз в натуральном и в 11 раз в денежном.

Подробнее — в материале «Ъ» «У глюкозы подскочили измерения».