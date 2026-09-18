Условия отбора проверяющих для общественно значимых организаций будут изменены

На состоявшемся 16 сентября заседании совета по внешнему контролю деятельности Федерального казначейства с участием ЦБ и аудиторов обсуждались вопросы конкурсного отбора проверяющих общественно значимые организации, рассказали три источника “Ъ” на рынке аудита. По словам одного из собеседников “Ъ”, участники рынка предложили исключить норму о необходимости проводить тендеры на основе закона «О контрактной системе…» (№44-ФЗ), регулирующего закупочные процедуры для госнужд, из закона «Об аудиторской деятельности» (№307-ФЗ). При этом было предложено разработать совместный (Казначейство, ЦБ и СРО) нормативный документ, регламентирующий проведение соответствующих тендеров ОЗО. В частности, сместить фокус со стоимостных критериев на нестоимостные.

По словам еще одного собеседника “Ъ”, Казначейство поддержало участников рынка. По итогам заседания ведомство объявило о намерении написать письмо в Минфин с просьбой рассмотреть этот вопрос. В ЦБ заявили “Ъ”, что поддерживают предложение Казначейства повысить значимость качественных критериев при проведении аудита ОЗО. Причем в мае 2026 года Банк России выпустил информационное письмо для ОЗО ФР, где обращал внимание на целесообразность анализа качественных критериев при выборе аудитора. В Казначействе оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аудит дороже денег».