Компания Yadro инвестировала 1,2 млрд руб. в радиомодуль для сетей LTE и 5G

Российский производитель электроники Yadro («КНС Групп», входит в «Икс Холдинг») инвестировал 1,2 млрд руб. в разработку нового радиомодуля для собственной базовой станции (БС). Об этом “Ъ” рассказал директор центра разработки радиочастотных систем компании Роман Масленников. Модуль поддерживает частотные диапазоны 2100 и 2600 МГц и рассчитан на работу в сетях LTE и 5G. Серийное производство компания планирует запустить осенью 2026 года.

Представитель «Билайна» подтвердил, что в компании тестируют все новые продукты отечественных поставщиков БС, с которыми есть контракты, отказавшись комментировать результаты тестирования. В «Т2 Мобайл» уточнили, что им Yadro пока не направляла запрос о тестировании нового оборудования. В МТС и «МегаФоне» “Ъ” не ответили.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке оценивал стоимость одной отечественной базовой станции в $30–35 тыс. при цене зарубежных аналогов около $20–25 тыс. Весь рынок базовых станций за 2025 год гендиректор АНО «Телекоммуникационное оборудование» Григорий Ревазян оценил в 75 млрд руб. В 2024 году «большая четверка» поставила больше 120 тыс. новых станций, за 2025 год — не больше 7 тыс., добавил господин Яблоков. Источник “Ъ” на рынке телеком-оборудования сомневается, что такие радиомодули «будут сейчас востребованы операторами»: «Они предпочитают сейчас более дешевые модели — однодиапазонные: они дешевле».

Подробнее — в материале «Ъ» «Частоты на двоих».