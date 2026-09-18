Металлурги возобновляют экспорт на рынки Ближнего Востока и Северной Африки

Российские металлурги постепенно возобновляют экспорт проката на удаленные рынки в условиях ослабления внутреннего спроса, согласно данным SteelOrbis. Пока в Черном море сохраняются риски, продолжение отгрузок ожидается через Балтику, отмечают аналитики. Так, по их данным, спустя несколько месяцев отсутствия российских объемов 35 тыс. тонн горячекатаного рулона (HRC) продано в регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) по цене $575 за тонну (CFR, с учетом фрахта), что соответствует $525 за тонну в портах Балтики (FOB). Ряд покупателей из этого региона сообщили о получении новых предложений по цене около $585–590 за тонну, указывает SteelOrbis. Там добавляют, что эти заявки могут быть приняты, учитывая сохраняющуюся тенденцию к росту цен на HRC в странах Северной Африки и Турции.

По данным аналитиков, экспорт металлопродукции в Иран продолжается через Каспийское море: последним приемлемым уровнем цены считается около $530 за тонну в порту Астрахань (FOB). Но предложений из России в адрес Турции не зафиксировано из-за проблем с отгрузкой в Черноморском регионе, уточняют в SteelOrbis. Опрошенные металлургические компании “Ъ” не ответили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металл прокатывают к Балтике».