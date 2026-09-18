Металл прокатывают к Балтике

Охлаждение внутреннего спроса подталкивает металлургов возобновлять экспорт проката на рынки Ближнего Востока и Северной Африки, а из-за рисков для судоходства в Черном море объемы перенаправляются на Балтику. В июле—августе экспорт проката из России сократился относительно весны в два раза — компенсировать разрыв до конца года будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российские металлурги постепенно возобновляют экспорт проката на удаленные рынки в условиях ослабления внутреннего спроса, согласно данным SteelOrbis. Пока в Черном море сохраняются риски, продолжение отгрузок ожидается через Балтику, отмечают аналитики. Так, по их данным, спустя несколько месяцев отсутствия российских объемов 35 тыс. тонн горячекатаного рулона (HRC) продано в регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) по цене $575 за тонну (CFR, с учетом фрахта), что соответствует $525 за тонну в портах Балтики (FOB). Ряд покупателей из этого региона сообщили о получении новых предложений по цене около $585–590 за тонну, указывает SteelOrbis. Там добавляют, что эти заявки могут быть приняты, учитывая сохраняющуюся тенденцию к росту цен на HRC в странах Северной Африки и Турции.

По данным аналитиков, экспорт металлопродукции в Иран продолжается через Каспийское море: последним приемлемым уровнем цены считается около $530 за тонну в порту Астрахань (FOB). Но предложений из России в адрес Турции не зафиксировано из-за проблем с отгрузкой в Черноморском регионе, уточняют в SteelOrbis. Опрошенные металлургические компании “Ъ” не ответили.

По оценкам, которые приводят в Альфа-банке, в июле и августе Россия экспортировала соответственно 252 тыс. тонн и 220 тыс. тонн горячекатаного проката, что примерно в два раза меньше, чем в апреле—мае. Согласно Metals & Mining Intelligence, говорит старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев, экспорт плоского проката из России за семь месяцев 2026 года вырос на 19% год к году, превысив 3,5 млн тонн. Но в июле поставки в годовом выражении сократились на 39%.

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По словам господина Алиева, резкое снижение, вероятно, было связано как с логистическими ограничениями, так и с более привлекательной конъюнктурой внутреннего рынка. «С учетом существующих ограничений по экспорту, мы допускаем, что четвертый квартал текущего года может быть достаточно слабым, и видим риски увеличения предложения на внутреннем рынке и давления на цены»,— говорит он.

Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что российские экспортеры перенаправили часть объемов плоского проката и полуфабрикатов на балтийское направление и можно ожидать восстановления объемов экспорта в четвертом квартале по мере использования новых логистических решений. Но достигнуть объемов экспорта апреля—мая будет достаточно сложно, замечает он. Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Мошкина добавляет, что перенаправление продукции через порты Балтики повысит стоимость логистики, что может сделать экспорт невыгодным. «Не стоит забывать и о негативном влиянии на мировые цены дешевой китайской стали»,— продолжает эксперт. Борис Красноженов отмечает, что Китай экспортирует более 10 млн тонн стали в последние месяцы.

По итогам 2025 года Россия увеличила экспорт металлопродукции на 22% год к году, до 27,8 млн тонн, сообщали в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка. Поставки готового проката, в частности, выросли на 30%, до 9,9 млн тонн. Как отмечали аналитики, экспорт в 2025 году для российских сталеваров выполнил роль буфера, не допустив сокращения производства при продолжающемся снижении внутреннего спроса. И если во втором квартале металлурги отмечали некоторое оживление потребления в строительном секторе за счет реализации инфраструктурных проектов и госпрограмм, то сейчас, указывают в SteelOrbis, спрос со стороны конечных потребителей снова постепенно снижается. Борис Красноженов замечает, что надеяться на рост внутреннего спроса в следующем квартале по мере приближения зимнего сезона достаточно сложно.

Полина Трифонова