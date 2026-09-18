В случае установления самозапрета увеличить лимит по кредитке будет нельзя

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому банк не сможет увеличить лимит по ранее выданной кредитной карте в случае, если ее владелец установил самозапрет на оформление кредита.

«Существующий самозапрет защищает от заключения нового кредитного договора, но не распространяется на использование денежных средств по ранее выданным кредитным картам»,— отмечается в пояснительной записке. По данным Национального бюро кредитных историй, только в августе граждане установили более 665 тыс. самозапретов, а по состоянию на 1 сентября действующий самозапрет имели 22 млн граждан.

Авторы законопроекта считают, что увеличение лимита по действующей карте способно существенно увеличить долговую нагрузку и размер возможного ущерба при неправомерном доступе к дистанционному банковскому обслуживанию. И приводят пример, когда у клиента банка первоначальный лимит кредитной карты составлял 30 тыс. руб., а после изменения номера телефона и использования другого устройства было подано заявление на его увеличение до 250 тыс. руб. Банк установил лимит 170 тыс. руб., после чего 165 тыс. руб. были переведены с кредитной карты и значительная их часть была выведена за пределы РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мошенникам установят границы».