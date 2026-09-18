ТГК-2 не удалось оспорить выплаты китайской Huadian на сумму $100 млн

Перешедшей под контроль государства ТГК-2 не удалось избавиться от обязательств перед партнером по Хуадянь-Тенинской ТЭЦ — китайской Huadian. Суд отказал управляющей акциями ТГК-2 структуре «Газпром энергохолдинга» в признании недействительной гарантии по договору займа с Huadian на сумму $100 млн. Истцу, вероятно, не удалось доказать, что гарантия была заключена в условиях «сговора» китайских партнеров с бывшим руководством ТГК-2.

Арбитражный суд Ярославской области 16 сентября отказал в иске «Центрэнергохолдингу» — структуре «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) — к China Huadian HongKong Company о признании недействительным договора гарантии от 12 июля 2017 года, заключенного с ТГК-2. Резолютивная часть решения от 16 сентября опубликована в картотеке дел, мотивировочной части пока нет. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия. На стороне истца выступало государство в лице Росимущества и прокуратура. В ТГК-2 и «Газпром энергохолдинге» не ответили на запрос “Ъ”.

По итогам 2025 года ТГК-2 получила 3,58 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 3,27 млрд руб. убытка годом ранее. Чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2026 года выросла на 10,9% год к году, до 3,2 млрд руб. Вероятность исполнения обязательств по гарантии в отчетности за первое полугодие 2026 года компания оценивает как низкую.

Подробнее — в материале «Ъ» «Энергию отягощает долг».