«Ашан», «Лемана Про», Nestle и FM Logistic перешли под внешнее управление

Президент России Владимир Путин передал российским компаниям во временное управление активы сразу нескольких крупных иностранных предприятий: Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про». Следующим этапом может стать их продажа, общая стоимость этих структур оценивается минимум в 600 млрд руб.

Эксперты склоняются к тому, что активы в итоге передадут новым российским собственникам или инвесторам из дружественных стран. Массовая передача зарубежных активов в госсобственность может также восприниматься и как политический сигнал. Вероятно, у российских властей исчезли надежды на нормализацию отношений со странами Европы в обозримой перспективе.

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