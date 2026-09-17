«Ашан», «Лемана Про», Nestle и FM Logistic перешли под внешнее управление
Президент России Владимир Путин передал российским компаниям во временное управление активы сразу нескольких крупных иностранных предприятий: Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про». Следующим этапом может стать их продажа, общая стоимость этих структур оценивается минимум в 600 млрд руб.
Эксперты склоняются к тому, что активы в итоге передадут новым российским собственникам или инвесторам из дружественных стран. Массовая передача зарубежных активов в госсобственность может также восприниматься и как политический сигнал. Вероятно, у российских властей исчезли надежды на нормализацию отношений со странами Европы в обозримой перспективе.
Подробности — в материале «Розницу берут оптом».
Временное управление не означает немедленной смены собственника. Права иностранных акционеров формально сохраняются, однако осуществление корпоративных прав, включая принятие ключевых решений и распоряжение имуществом, временно переходит к назначенному управляющему. Это позволяет продолжать управление активами без передачи права собственности.
Наиболее вероятным сценарием дальнейшей судьбы таких активов юристы называют продажу новым российским владельцам. Если быстро найти покупателя или договориться с прежним собственником не удастся, государство может продлить управление. Возврат контроля иностранным владельцам возможен при изменении геополитической ситуации, но в обозримой перспективе этот вариант оценивается как маловероятный.