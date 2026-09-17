Основатель «Яблока» Григорий Явлинский встретился с однопартийцами в Москве

Встреча Григория Явлинского с однопартийцами состоялась вечером 16 сентября в резиденция «Яблока» на Пятницкой улице. В ней приняли участие около сотни человек.

В своем выступлении Явлинский заявил, что смысл участия «Яблока» в думской кампании-2026 был в том, чтобы «поставить вопрос перед нашим обществом». Политик считает также, что после окончания СВО понадобится специальная программа восстановления современной российской экономики.

Подробности — в материале «Вечер вопросов и советов».