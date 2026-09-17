Вечер вопросов и советов

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский встретился с однопартийцами в Москве. Это было его первое публичное выступление перед соратниками после того, как партия была исключена из думской кампании, а ее списки сняли с выборов в несколько региональных парламентов. Политик рассказал, зачем «Яблоку» была нужна эта избирательная кампания, порассуждал о перспективах партии в случае неблагоприятного развития событий и ответил как на «вечные», так и на актуальные вопросы из зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Яблока» Григорий Явлинский

Фото: telegram-канал Московского отделения партии «Яблоко» Основатель «Яблока» Григорий Явлинский

Фото: telegram-канал Московского отделения партии «Яблоко»

Резиденция «Яблока» на Пятницкой улице вечером 16 сентября наполнилась в основном молодыми людьми. В зал добавили стульев — их стало, наверное, около сотни, но и этого не хватило. Перед входом разложили брошюры, к которым тут же выстроилась очередь. «500 дней…» — шепталась молодежь, знающая об этой программе только от родителей или вовсе из «Википедии». В ходе встречи автору тоже выразили за «500 дней» «реальный респект». «Крутая программа, ну крутая!» — с юношеской безапелляционностью заявил один из молодых слушателей. Григорий Явлинский, годами доказывавший правомерность такой оценки, тем не менее смутился: «Спасибо, конечно…» Аудитория разразилась одобрительной овацией.

Сам политик тоже курсировал между эпохами, начав с современности. Смысл участия «Яблока» в думской кампании-2026 был в том, чтобы «поставить вопрос перед нашим обществом», объяснил он: «Это было как референдум: спросить у наших граждан, что они думают о свободе, жизни без страха, прекращении огня, дипломатии, недопущении ядерной войны — о будущем нашей страны, будущем России». Что обо всем этом думают в партии, присутствующим известно, лаконично заметил господин Явлинский. Свой вопрос «яблочники» задали, и «как вы увидели, этих людей очень много», продолжил он. Так что партии удалось «сообщить руководству страны об огромном количестве людей, у которых есть внятная точка зрения по поводу того, что происходит в нашей стране», сделал вывод ее основатель. Ведь для тех, кто принимает решения, важно знать, что происходит на самом деле и как граждане к этому относятся, уверен Григорий Явлинский. «Сожалею, что список партии сняли,— добавил он как будто даже между прочим.— Но суть дела состоялась».

С последовавшим из зала вопросом о «макроэкономической обстановке» основатель «Яблока» сначала воспарил в будущее: «Когда закончится СВО, понадобится целая специальная программа восстановления современной российской экономики». А потом нырнул в прошлое: «Создать современную экономику в девяностые годы нам не удалось, провели криминальную приватизацию, получили гиперинфляцию». Из зала чуть позже напомнили, что автор реформы Егор Гайдар тогда ссылался на приближающийся голод и «говорил, что по-другому просто не мог». «Гайдар не мог, а я — мог»,— отрезал господин Явлинский, ответив тем самым сразу на оба «вечных» русских вопроса.

К не очень безоблачному, судя по выборам-2026, будущему «Яблока» Григорий Явлинский относится почти философски.

«Если будет ликвидация (партии.— “Ъ”), кто будет принимать решение?» — спросил он у зала. Слушатели понимающе ухмыльнулись. «И как я могу дать вам ответ?» — риторически заключил политик. Но все же добавил, что «существование партии — это бюрократический, структурный вопрос», тогда как решение настоящих проблем, упомянутых в контексте экономической политики,— вопрос уже действительно политический. «И эта тема все равно сохранится,— пообещал господин Явлинский.— Если эту партию ликвидируют, будем создавать другую. С тем же смыслом, с тем же содержанием, в этих же целях».

Были еще вопросы о сталинизме, об отношениях с Центральной Азией и мировой дипломатии, о стратегии взаимодействия с «теми, кто обладает ресурсами» и о тактике диалога с «теми, кого все устраивает». Последним основатель «Яблока», к слову, сочувствует: «Этим людям не то что не надо, они просто не верят (в перемены. — “Ъ”), и у них вообще-то есть причины». Но, наверное, самым искренним и одновременно оптимистическим получился ответ на вопрос слушателя явно школьного возраста о «патриотических уроках». «Скажу от всей души тебе: это дело временное. Надо относиться к этому спокойно, с уважением, с интересом, приходить домой и расспрашивать родителей, они расскажут всю правду… Надо потерпеть. Долго так продолжаться не может»,— подытожил Григорий Явлинский.

Григорий Лейба