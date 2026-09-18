В сентябре индекс промышленного оптимизма ИНП РАН снизился на 4 пункта

Начавшееся в апреле этого года восстановление позитивных настроений в российской промышленности в сентябре прервалось. Рассчитываемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН индекс промышленного оптимизма, который фиксирует состояние дел в этом секторе экономики, снизился за месяц на четыре пункта. Пока индекс остается выше мартовского многолетнего минимума, но в сентябре ухудшились все его составляющие.

Так, баланс оценок фактических изменений спроса на продукцию снизился на три пункта. Доля предприятий, считающих имеющийся спрос нормальным, сократилась до 36%. Баланс оценок запасов готовой продукции после трех месяцев нахождения около нулевой отметки вырос до плюс шести пунктов — предприятия вновь стали чаще считать их избыточными. Баланс планов выпуска вернулся к нулю после достижения в августе максимума за 15 месяцев. По оценке автора исследования Сергея Цухло из ИНП РАН, последнее свидетельствует об опасениях предприятий по поводу того, что улучшение настроений предыдущих месяцев в четвертом квартале может не продолжиться.

Подробности — в материале «Промышленность подрастеряла оптимизм».