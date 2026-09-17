«Лемана ПРО» прокомментировала передачу активов компании во временное управление

«Лемана ПРО» продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо изменений. Так в компании прокомментировали указ президента России Владимира Путина о передаче активов «Ле Монлид» — российского юрлица бывшего «Леруа Мерлен» — во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент».

«Мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента»,— сказали ТАСС в «Лемана ПРО». Компания запросила разъяснения у властей, добавили в пресс-службе.

Французский ритейлер Leroy Merlin передал российский бизнес местному менеджменту в марте 2023 года. 99,993% акций российского юрлица перешли от французской структуры Adeo к зарегистрированному в ОАЭ холдингу Scenari Holding LP. В 2024 году российская сеть «Леруа Мерлен» сменила название на «Лемана ПРО».