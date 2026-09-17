«Лемана ПРО» прокомментировала передачу активов компании во временное управление
«Лемана ПРО» продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо изменений. Так в компании прокомментировали указ президента России Владимира Путина о передаче активов «Ле Монлид» — российского юрлица бывшего «Леруа Мерлен» — во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент».
«Мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента»,— сказали ТАСС в «Лемана ПРО». Компания запросила разъяснения у властей, добавили в пресс-службе.
Французский ритейлер Leroy Merlin передал российский бизнес местному менеджменту в марте 2023 года. 99,993% акций российского юрлица перешли от французской структуры Adeo к зарегистрированному в ОАЭ холдингу Scenari Holding LP. В 2024 году российская сеть «Леруа Мерлен» сменила название на «Лемана ПРО».
Передача «Ле Монлид» во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент» означает назначение отдельной российской компании управляющей стороной в отношении актива. «Л.Е.В. Менеджмент» специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, поэтому новая конструкция относится прежде всего к осуществлению управленческих полномочий; конкретный объем этих полномочий определяется самим указом и связанными с ним решениями.
Временное управление как механизм появился в апреле 2023 года, когда Владимир Путин подписал указ, разрешающий передавать во временное управление активы из недружественных стран в случае изъятия или ограничения прав российского имущества за рубежом; эта мера стала ответом на блокировку российских активов в других странах.
По оценкам экспертов, высказанным в схожих случаях с временным управлением, первоочередной задачей управляющего является обеспечение сохранности активов, тогда как вопрос о дальнейших планах на них — продажа бизнеса или сохранение под государственным контролем — остается открытым.
Таким образом, прежняя передача российского бизнеса местному менеджменту и нынешнее решение затрагивают разные уровни: ранее менялась структура владения российским юрлицом, а теперь для него установлен отдельный режим временного управления. Сам по себе этот режим не описывает окончательную модель владения или будущего распоряжения активом.