ЮНКТАД оценила производительность мировых экономик

Производительность мировых экономик прежде всего зависит от качества человеческого капитала, эффективности госуправления и условий ведения бизнеса в стране. К такому выводу приходят специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Богатые сырьевыми ресурсами экономики далеко не всегда оказываются самыми производительными — эффективнее других используют ресурсы страны, в которых хорошо развиты системы образования и здравоохранения. По оценкам ЮНКТАД, самая высокая производительность экономики зафиксирована в Дании. России в этом рейтинге досталось 84-е место из 195.

Подробности — в материале «Интеллект вместо барреля».