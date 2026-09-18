Интеллект вместо барреля

Производительность мировых экономик, следует из оценок Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), прежде всего зависит от качества человеческого капитала, эффективности госуправления и условий ведения бизнеса в стране. Богатые сырьевыми ресурсами экономики далеко не всегда оказываются самыми производительными — наиболее эффективно используют ресурсы страны, в которых высоко развиты системы образования и здравоохранения. По оценкам ЮНКТАД, самая высокая производительность экономики зафиксирована в Дании. России в этом рейтинге отведено 84-е место из 195.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

ЮНКТАД разработала собственный индекс производительности мировых экономик — их способности выпускать больше товаров и услуг за счет уже имеющихся ресурсов, не увеличивая занятость и производственные затраты. Организация проанализировала 195 развитых экономик за четверть века (2000–2024 годы) и оценила их производственный потенциал по восьми направлениям: качество человеческого капитала, энергоснабжения, цифровой инфраструктуры, институтов, деятельности частного сектора, структуры экономики, транспортной системы и использования имеющихся в стране природных ресурсов. После этого показатели были сведены в единый индекс.

Качество человеческого капитала, следует из доклада ЮНКТАД, сильнее всего зависит от образования: продолжительность обучения получила коэффициент важности 0,9 (максимум — 1) — выше, чем у продолжительности здоровой жизни (0,85) и расходов на исследования и разработки (0,78). Более высокий уровень образования, отмечают аналитики, помогает работникам быстрее осваивать новые технологии и внедрять инновации, сокращающие издержки. Качество цифровизации экономики главным образом зависит от числа защищенных серверов (коэффициент 0,94) — это упрощает обмен данными и запуск новых бизнес-моделей. Среди показателей качества институтов максимальное значение получило верховенство права — 0,98. Качество частного сектора поставлено в зависимость от комфортных условий кредитования (0,89) и патентной активности (0,86).

В итоге самая высокая производительность экономики зафиксирована у Дании: ее индекс составил 70,9 пункта. Главным образом этому способствовали эффективное госуправление и надежные правила для бизнеса (96,1 пункта), а также высокий уровень образования населения (86,9 пункта). На втором месте — США с индексом 70,6 пункта. Основные преимущества американской экономики, по оценкам ЮНКТАД,— деятельность частного бизнеса (94,4 пункта) и переход к высокотехнологичным производствам (97,6 пункта). При этом эффективность использования природных ресурсов оценивается заметно ниже — в 25,2 пункта.

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Эффективное госуправление и качественное образование обеспечили высокую производительность экономикам Австралии (69,9 пункта), Нидерландов (69,8 пункта) и Великобритании (67,9 пункта). По оценкам ЮНКТАД, скромная сырьевая база не мешает этим странам занимать лидирующие позиции по производительности экономик за счет развитой инфраструктуры и эффективной работы институтов.

У Китая, который оказался на 25-м месте с индексом 62,5 пункта, картина совершенно другая: высоко оценивается проведение структурных изменений в экономике, в частности диверсификация экспорта (97,2 пункта) и предпринимательская активность (91,5 пункта). Однако заметно ниже оцениваются работа институтов (49,6 пункта) и качество транспорта (49,2 пункта).

Как отмечают в ЮНКТАД, наличие сырья дает экономике дополнительные возможности, но не гарантирует высокого производственного потенциала. Сильная зависимость от сырьевого экспорта делает экономику более уязвимой к колебаниям мировых цен и в результате сдерживает развитие промышленности. Например, производительность экономики Саудовской Аравии, одного из крупнейших в мире экспортеров нефти, оценена в 59,2 пункта — общую цифру ухудшила оценка качества человеческого капитала в стране (48 пунктов).

Производственный потенциал экономики России — 49,4 пункта (84-е место). Высокие оценки получили цифровая инфраструктура РФ (73,8 пункта) и энергетика (69,8 пункта). Структурное развитие экономики набрало 59,5 пункта, человеческий капитал — 51,8 пункта.

Мариета Манукян