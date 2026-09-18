Минпромторг и бизнес вовлекают отходы в оборот

Вопрос вовлечения в оборот отходов обсуждался на заседании делового клуба Союза утилизаторов. Выступивший на нем замглавы Минпромторга Алексей Матушанский отметил необходимость поддержки переработчиков, которым предстоит вернуть в оборот не менее 25% отходов. Сейчас ведомство разрабатывает информационно-технические справочники по вторичным ресурсам и сырью, которыми утилизаторы должны обеспечивать промышленность.

Для налаживания процессов в этой сфере Минпромторг и Росстандарт утвердили программу стандартизации вторсырья на период до 2029 года. Вторичное сырье должно стать полноценным товаром с понятными, едиными и проверяемыми характеристиками качества и безопасности.

Подробности — в материале «Сырье из мусора».