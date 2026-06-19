Свердловские избирательные участки сделают «самым безопасным местом» от БПЛА

Избирательные участки в период проведения голосования на выборах в Свердловской области с 18 по 20 сентября будут «самым безопасным местом» в случае объявления в регионе режима беспилотной или ракетной опасности, заявила на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Среднего Урала Елена Клименко на вопрос корреспондента «Ъ-Урал». Она заверила, что члены комиссий будут применять опыт коллег из приграничных территорий России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Елена Клименко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Волноваться точно не стоит. Если будет воздушная угроза, то мы членам комиссий доведем информацию, какие действия предпринимать. Если мы находимся на избирательном участке, то мы можем оставаться в помещении, либо идти в укрытие, которое определенно собственником помещения. Туда мы и будем все передвигаться потихонечку»,— пояснила госпожа Клименко.

Председатель напомнила, что с 2022 года облизбирком выпускает методичку с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, обязательную для прочтения всем членам участковых избирательных комиссий (УИК) в регионе. «Она будет доработана, мы достаточно плотно работаем с коллегами из Белгородской области, которые уже приняли необходимые документы. У них точно все намного интенсивнее, поэтому они помогали с материалами, будем основываться на них»,— подчеркнула Елена Клименко.

Глава облизбиркома отметила, что риски существенно снизит система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которую планируют применять на выборах в регионе. «Обсуждали с руководителями области, с ответственными министерствами, тестировали возможность применения белых списков. Все прекрасно работает, ДЭГ будет качественной альтернативой в случае чего»,— заверила она.

Екатеринбурге впервые подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 25 апреля. Беспилотник врезался в жилой дом в центре города и повредил 44 квартиры. Всего с начала 2026 года на территории Свердловской области четырежды вводили режим ракетной опасности и восемь раз — беспилотной.

В сентябре на территории Свердловской области пройдут выборы депутатов Госдумы IX созыва (будут избраны семь парламентариев от одномандатных округов в регионе и замещены мандаты по федеральному округу (партийным спискам)), областного законодательного собрания IX созыва (будет замещено 50 мандатов) и 35 муниципальных дум (будет замещено 542 мандата). За организацию голосования на Среднем Урале будут отвечать около 25 тыс. человек. Жители Свердловской области смогут получить бюллетень на 2 233 постоянных УИК.

Василий Алексеев