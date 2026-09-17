Лидер футбольного чемпионата «Краснодар» сыграл вничью с аутсайдером «Оренбургом»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ничья с «Оренбургом» вписалась в сезон, который в целом сложился для лидера куда менее гладко, чем предыдущий чемпионский. Если в мае 2025 года «Краснодар» после победы над «Оренбургом» со счетом 2:1 оторвался от «Зенита» на четыре очка, то по ходу нового сезона гонка стала заметно плотнее.

К зимнему перерыву лидера «Краснодара» от идущей пятой «Балтики» отделяли всего пять очков — в чемпионатах «большой европейской пятерки» такая плотность на верхушке таблицы не встречается. «Зенит», несмотря на провальный старт с одной победой в пяти матчах, почти сравнялся с краснодарцами.

При этом главные преследователи из Москвы сезон провалили: «Спартак» и «Динамо» расстались с тренерами Деяном Станковичем и Валерием Карпиным, спартаковцы вышли на рестарт чемпионата шестыми с отставанием в восемь очков от первой тройки, а динамовцы замыкали десятку.