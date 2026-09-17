Лидер футбольного чемпионата «Краснодар» сыграл вничью с аутсайдером «Оренбургом»
Перед осенним перерывом в верхней части турнирной таблицы чемпионата России стало теснее. Один из аутсайдеров первенства «Оренбург» добился дома ничьей — 0:0 — в матче девятого тура против лидера «Краснодара». Оренбуржцы выглядели ничем не хуже лидера, а в борьбе за мяч вообще превосходил его, хотя это мало кому удается.
А вот ближайшие преследователи «Краснодара» в своих матчах не оступились. «Спартак» с трудом, но одолел «Факел», а московское «Динамо» победило «Ростов».
Подробности — в матче «Москва за ними».
Ничья с «Оренбургом» вписалась в сезон, который в целом сложился для лидера куда менее гладко, чем предыдущий чемпионский. Если в мае 2025 года «Краснодар» после победы над «Оренбургом» со счетом 2:1 оторвался от «Зенита» на четыре очка, то по ходу нового сезона гонка стала заметно плотнее.
К зимнему перерыву лидера «Краснодара» от идущей пятой «Балтики» отделяли всего пять очков — в чемпионатах «большой европейской пятерки» такая плотность на верхушке таблицы не встречается. «Зенит», несмотря на провальный старт с одной победой в пяти матчах, почти сравнялся с краснодарцами.
При этом главные преследователи из Москвы сезон провалили: «Спартак» и «Динамо» расстались с тренерами Деяном Станковичем и Валерием Карпиным, спартаковцы вышли на рестарт чемпионата шестыми с отставанием в восемь очков от первой тройки, а динамовцы замыкали десятку.