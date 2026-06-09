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Падел-корты на площади 1905 года будут работать с июля по сентябрь

В Екатеринбурге некоторые сеансы на четырех падел-кортах, которые откроются на площади 1905 года, можно будет посетить бесплатно по будням, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов. Корты в общественном пространстве «Лето на площади» будут работать с середины июля и до конца сентября.

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Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

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Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Посетить их можно будет по предварительной записи. Работа кортов организована по аналогии с «Катком на площади». «Для удобства будут организованы раздевалки и туалет, фудкорт, зоны отдыха. Планируются и дополнительные активности, например, площадка для игры в бочча и другие развлечения. Планируется проведение мероприятий, одним из которых станет турнир в честь Дня города»,— рассказал глава Екатеринбурга.

На площади уже появились деревянные настилы, скамейки, клумбы с яблонями и гортензиями, навесы от дождя и солнца, архитектурная подсветка. Концепцией и реализацией пространства занимается команда парка Маяковского.

Площадку «Лето на площади» открыли для посещения 23 мая. Впервые площадь 1905 года для ее организации использовали в 2025 году. В зимние месяцы в последние два года площадь занята катком. До этого много лет там располагалась парковка — по словам Алексея Орлова, она не придавала городу «столичного статуса». Теперь на летних и зимних площадках в центре города проводятся музыкальные и спортивные фестивали, выставки и ярмарки.

Ирина Пичурина

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