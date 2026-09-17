ФТС сократит время досмотра грузового автотранспорта на границе до 10 минут
Правительство обновило Стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Среди поставленных задач — сокращение времени прохождения контроля грузового автомобильного транспорта в пунктах пропуска с 35–50 до 10 минут.
Для ускорения товарооборота планируется концентрировать таможенный контроль уже на этапе, следующем за выпуском товаров в свободное обращение. Обещает стратегия и дальнейшую автоматизацию таможенных операций.
Эксперты в целом приветствуют наработки, но предупреждают, что смещение контроля на этап после выпуска товаров может создать для бизнеса риски роста доначислений платежей.
Подробности — в материале «Граница автоматом».
Ключевой механизм такой модели — сквозной контроль до и после выпуска товаров. ФТС планировала связать модернизированную систему управления рисками с «цифровым двойником» участника ВЭД, чтобы проверки после выпуска назначались не произвольно, а только при срабатывании конкретного риска для товарной партии. Это позволяет переносить часть процедур за границу, не отказываясь от контроля за товарной партией и действиями импортера.
Ускорение на пункте пропуска должно обеспечиваться не только изменением последовательности процедур, но и автоматизацией досмотра. ФТС тестировала нейросети для автоматического анализа снимков грузов по 50 категориям товаров с планом довести их число до 70; ожидалось, что такая обработка сократит временные издержки при досмотре в восемь раз.
Для бизнеса это означает перенос части неопределенности с момента выпуска на последующий период. В 2022 году по результатам постконтроля по автоматически выпущенным товарам дополнительно начислили 1 млрд руб. таможенных платежей, а участники рынка в июле 2025 года указывали, что решения, принятые онлайн, трудно предсказать: от классификации товара по кодам ВЭД зависит сумма платежей. Поэтому практический эффект ускорения будет зависеть от того, насколько понятными окажутся критерии срабатывания рисков и последующих проверок.