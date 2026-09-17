ФТС сократит время досмотра грузового автотранспорта на границе до 10 минут

Правительство обновило Стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Среди поставленных задач — сокращение времени прохождения контроля грузового автомобильного транспорта в пунктах пропуска с 35–50 до 10 минут.

Для ускорения товарооборота планируется концентрировать таможенный контроль уже на этапе, следующем за выпуском товаров в свободное обращение. Обещает стратегия и дальнейшую автоматизацию таможенных операций.

Эксперты в целом приветствуют наработки, но предупреждают, что смещение контроля на этап после выпуска товаров может создать для бизнеса риски роста доначислений платежей.

Подробности — в материале «Граница автоматом».