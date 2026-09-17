В Центризбиркоме открылся информационный центр
Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова выступила на открытии информационного центра комиссии с докладом о готовности избирательной системы к предстоящему голосованию.
Нынешняя кампания отличается от предыдущих тем, что проходит в экстремальных условиях спецоперации, и это первые парламентские выборы для присоединившихся к России территорий, напомнила госпожа Памфилова. Впервые по инициативе руководителя ЦИК в каждой избирательной комиссии назначен ответственный за эвакуацию, пожарную безопасность и предотвращение возможных провокаций.
Подробности — в материале «В обстановке почти боевой».
Готовность системы в таких условиях означает не отмену или упрощение стандартных процедур, а возможность быстро менять организацию голосования с учетом складывающейся обстановки. Время работы и маршруты голосования вне помещений местные комиссии определяют вместе с правоохранительными органами и региональными властями; для учета избирателей и сохранности бюллетеней предусмотрены специальные процедуры и сейф-пакеты.
Снизить риски должны и меры, уменьшающие скопление людей на участках. Для этого созданы 177 экстерриториальных участков, а для новых и восьми приграничных субъектов разрешен специальный порядок голосования; решение о проведении выборов на территориях с военным положением принималось после консультаций с Минобороны, ФСБ и другими ведомствами.