В Центризбиркоме открылся информационный центр

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Готовность системы в таких условиях означает не отмену или упрощение стандартных процедур, а возможность быстро менять организацию голосования с учетом складывающейся обстановки. Время работы и маршруты голосования вне помещений местные комиссии определяют вместе с правоохранительными органами и региональными властями; для учета избирателей и сохранности бюллетеней предусмотрены специальные процедуры и сейф-пакеты.

Снизить риски должны и меры, уменьшающие скопление людей на участках. Для этого созданы 177 экстерриториальных участков, а для новых и восьми приграничных субъектов разрешен специальный порядок голосования; решение о проведении выборов на территориях с военным положением принималось после консультаций с Минобороны, ФСБ и другими ведомствами.